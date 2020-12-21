Полиция заблокировала машину Любови Соболь

Любовь Соболь приехала к Константину Кудрявцеву, который входил в группу сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Алексея Навального, но ее машину заблокировала полиция.

«Сижу в каршеринге рядом с домой отравителя Навального Кудрявцева. Ул. Суздальская, дом 38 к 2, 2 подъезд, кв. 38, код домофона В37В3771. Во дворе полиция, блокируют нашу машину, лишь бы я не смогла снять Кудрявцева на камеру и задать ему вопросы про отравление Навального», — написала Соболь в Twitter.

Сегодня Навальный опубликовал свой разговор с Кудрявцевым. Политик в телефонной беседе представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Кудрявцев рассказал, что прилетал в Омск, чтобы зачистить от яда одежду оппозиционера. Ему поручили «поработать с коробкой» одежды, в том числе с «самым рискованным предметом» — его трусами — после чего они «вернули все ребятам местным».