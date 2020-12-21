Минюст начал внеплановую проверку «Нижегородского женского кризисного центра»

В кризисном центре Нижнего Новгорода, который помогает пострадавшим от домашнего насилия женщинам, Минюст начал внеплановую проверку на соответствие законодательству об иностранных агентах. Об этом в Facebook сообщила руководитель организации Анастасия Ермолаева.

«Мы состоим в реестре социально-ориентированных некоммерческих организаций и политической деятельностью не занимаемся», — отметила она.

Статус иноагента грозит не только крупными штрафами, но и может серьезно ограничить работу организации, пишет Ермолаева. Так центр может потерять свое помещение, с ним не будут сотрудничать государственные организации, а давать бесплатную социальную рекламу станет невозможно.