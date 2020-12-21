В России признали нежелательной организацией Prague Civil Society Centre

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность неправительственной организации Prague Civil Society Centre («Пражский Центр Гражданского Общества», «Пражский гражданский центр»).
«Установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Пражский центр занимается поддержкой гражданского общества и независимых медиа, он работает в 12 странах Восточной Европы и Центральной Азии.