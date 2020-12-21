Более ста петербуржцев подали в суд на губернатора Беглова

В городской суд Петербурга направлен иск против губернатора Александра Беглова. Как сообщил исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, иск подан от более чем ста петербуржцев, большинство из которых — муниципальные депутаты.

Причиной для обращения в суд стало то, что Беглов не указал в своей декларации дачу, на которой постоянно проживает. Губернатор по закону обязан декларировать все имущество, не только то, которым он владеет, но и то, которое предоставлено ему в безвозмездное пользование, пояснил Пивоваров, отметив, что это нарушение куда более серьезное, чем пустой банковский счет простого муниципального депутата.

«Господин Беглов решил, что достаточным основанием для лишения полномочий муниципальных депутатов может быть не указанный в декларации нулевой счет. Или, например, 705 руб. налогов, заплаченных за депутата муниципалитетом, которые депутат никогда в глаза не видел», — напомнил Пивоваров кампанию против независимых депутатов, которую развернули в городе.

Ранее прокуратура Петербурга начала проверку достоверности деклараций, поданных муниципальными депутатами. В результате несколько из них лишились мандатов.