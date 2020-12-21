Ушел из жизни один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский

В возрасте 82 лет ушел из жизни писатель, драматург, один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский. Об этом сообщил его друг, писатель Александр Лебедев, передает «Интерфакс».

Александр Курляндский был одним из создателей мультипликационного сериала «Ну, погоди!», в первом выпуске которого дебютировал в мультипликации. Работал над созданием мультфильмов «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая».

О главных персонажах последнего мультсериала Курляндский позже написал четыре повести — «Вы не были на Таити?», «А нас и здесь неплохо кормят!», «Прелестно!», и «Попугай Кеша ищет клад».