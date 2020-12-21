Департамент образования Москвы отрицает причастность к опросу учителей о протестах

В департаменте образования и науки Москвы заявили, что не имеют отношения к опросу об участии учителей и старшеклассников в митингах. В ведомстве «Новой газете» сказали, что опрос составил Центр социологических исследований РАНХиГС, который «самостоятельно обращался в некоторые школы с просьбой принять участие в анкетировании».

В департаменте добавили, что участие в опросе старшеклассников, их родителей и учителей «совершенно добровольное и анонимное», а опрос «направлен на исследование жизненных и образовательных траекторий».

Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что в школы Москвы департамент образования разослал анкету с вопросами об участии учителей в митингах. Похожие опросы рассылают также ученикам старших классов и их родителям.