Доллар и евро резко выросли по отношению к рублю

На «Московской бирже» в понедельник утром курс евро поднялся выше 91 рублей впервые с 3 декабря, доллар в моменте преодолевал отметку в 75 рублей также впервые с этой даты.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль активно дешевеет к доллару и евро на фоне обвалившейся нефти и снижения интереса инвесторов к риску из-за появления информации о распространении новой разновидности коронавируса в Великобритании. Британские власти с воскресенья ввели максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Более 20 стран заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

В связи с этим падают и цены на нефть. Эксперты опасаются, что это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть.