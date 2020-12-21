Соцсети в России могут обязать удалять контент с «явным неуважением» к обществу, власти и Конституции

В Госдуму внесли поправку, обязывающую социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Авторами документа, как пишет ТАСС, стали депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Под незаконным контентом понимаются материалы «выражающие в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ» или органам госвласти, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях. Также блокироваться должны материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информация, склоняющая детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данные о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

В случае выявления вышеуказанной информации «владелец социальной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней». Если он не может самостоятельно оценить противоправность контента, владелец соцсети направляет его в Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.

Помимо этого, инициативой запрещается распространять в соцсетях информацию «с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан», в том числе, в связи с их политическими убеждениями.