Дерипаска предложил приравнять «провоцирование» санкций к госизмене

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что за «провоцирование» санкций необходимо ввести уголовную ответственность и приравнять это к госизмене.

«Если задуматься повнимательней, то санкции — это орудие самой настоящей современной гибридной войны. Ничем, кстати, не лучше, чем те же бомбардировки наших городов или прямая атака на наши пограничные рубежи <…> И действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями», — написал Дерипаска в Telegram.

17 декабря агентство Bloomberg сообщало, что европейские чиновники предоставили правительству США информацию о том, что Дерипаска в этом году продолжал осуществлять контроль над компанией «Русал», что является нарушением соглашения о снятии санкций, достигнутого в 2018 году. Договоренность предполагала, что бизнесмен откажется от контроля над компанией и участия в ее управлении. Но, как говорится в докладе, в начале этого года, Дерипаска сохранил значительное повседневное влияние на «Русал» и его материнскую компанию, EN +. По словам европейских чиновников, он использовал ресурсы компании и сотрудников для поддержки своих личных деловых интересов и политической повестки Кремля в мире. Адвокаты Дерипаски заявили, что утверждения европейских чиновников не соответствуют действительности.