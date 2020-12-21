Андрей Мальгин: За что бы ни взялись, всегда в итоге получается ГУЛаг

Чекисты сами не понимают, насколько повреждены у них мозги. После убийства Политковской Путин в Германии (!) заявил: Мне это не выгодно. Он считал это серьезным аргументом. Типа если б было выгодно, убил бы. И никто ему не объяснил, что такие аргументы работают против него, от таких аргументов у нормальных людей волосы дыбом встают.

И сейчас, в случае с Навальным, он запел ту же песню: Хотели бы убить, убили бы. Т.е. чтобы убить человека без суда и следствия, достаточно моего, Путина, желания. А раз желания в этот раз не было, то я тут ни при чем совершенно.

Чекистское сознание неисправимо, это надо принять как данность, и пока эта порода не вымрет естественным образом, допускать их к государственным должностям опасно. За что бы они ни взялись, всегда в итоге получается Гулаг, Сандормох и обнуление.

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