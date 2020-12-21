Андрей Зубов: Воплощенная мечта

Эта сила была названа первым подвернувшимся под руку именем - "Чрезвычайная Комиссия". Потом она называлась различно - ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, наконец - ФСБ. Все эти годы она сохраняла преемство кадров, несмотря на жестокие внутренние чистки при Сталине и Хрущеве.

Все эти годы, страшась новых чисток опирающейся на них власти и помня своих "героев", убитых новыми кадрами по приказу на Лубянку из Кремля, чекисты мечтали сами стать верховной властью. Из орудия стать тем, кто этим орудием обладает. Им это почти удалось после смерти Сталина в марте 1953, но только на четыре месяца. В июне Берия был арестован и вскоре убит, а за ним и все его верхушка во главе с Абакумовым. Второй раз это как будто получилось при Андропове. Но новый чекист-генсек быстро умер, а тут приспела Перестройка.

Власть почти что была утрачена бандитами, преемственно ее державшими с 1917 года. Горбачев стал "предателем" бандитского режима и позволил народу консолидироваться впервые за всё время большевицкой власти. КГБ отступил в тень. Он попытался взять власть в августе 1991 г., но не удалось. Консолидированный народ сорвал эту попытку. Как символ упразднения чекизма был свергнут бронзовый Дзержинский на Лубянской площади.

Но на этом всё и кончилось. Лубянка устояла. Новая, казалось бы не бандитская Россия согласилась сохранить чекистов, переформатировав их из убийц в бизнесменов. Получилось только отчасти. Собственность, отнятую у людей России руками чекистов по приказу большевиков в 1917-32 гг., не вернули потомкам владельцев, а позволили поделить вновь между чекистами, иными большевиками и социально близкими бандюками. Потомки ограбленных бандитами в 1920-е, так и остались нищими и возненавидели и новый "демократический" строй, и новый "капитализм", но не увидели за этим новым строем всё те же старые лица - прямых потомков убийц и грабителей их отцов и дедов.

Невероятным успехом чекистов стало то, что они смогли внушить нашим гражданам, что "приватизацию" делают какие-то новые никому не известные авантюристы, о они, "стальной кулак партии большевиков" всё так же чисты и честны, как в былинах Маяковского и на советских плакатах, как вбивали в голову в советской школе.

"Никому не известные авантюристы" решительно назначили чекиста преемником верховной власти в России и тут свершилось давно чаемое КГБ - "контора" пришла к власти сама. Теперь она не защищала интересы иных бандитов, именовавших себя "руководством Партии", а утверждала интересы свои собственные.

И как и в годы далекой уже Гражданской войны, в 2000 году сами граждане России выбрали сторону бандитов, свободно и дружно проголосовав за Путина на президентских выборах. Сколько моих друзей и родственников надеялись тогда, что Путин "наведет порядок" и смотрели на меня оловянными глазами, когда я в ужасе спрашивал их - понимают ли они - за кого собираются голосовать.

Путин и навел порядок. Но только не порядок для блага граждан, а порядок для блага "конторы". Постепенно чекисты стали властвующим слоем России. Сами, не для дяди из ЦК. Мечта воплотилась скорее всего к 2004 году, к 2008 - наверняка. Слепые стали прозревать. Вышли на улицы в декабре 2011 - мае 2012. Но было уже поздно.

Бандиты, дорвавшиеся сами до власти и денег никому эту власть по хорошему не отдадут. Посмотрите, как они орудуют сейчас в Белоруссии. Ведь там как раз идет борьба народа за возвращение власти от коммуноидно-чекистского Лукашенко народу, через сто лет после того как народ ее потерял и, кстати, также наивно-добровольно вернул бандитам в 1994.

И сегодня эти бандиты в 103-й раз празднуют свою победу над народами нашей страны. Празднуют на костях и крови бесчисленных миллионов убитых, замученных ими людей России, той России, которую они захватили в 1917, разворовали до нитки и завершили грабеж фантастическим, сравнимым с камбоджийским, террором. Они празднуют свою победу нагло и цинично. Но ведь они действительно победили нас, раздавили нас, истолкли в лагерную пыль, пустили на ветер богатейшую страну, рассовав ее сокровища по своим карманам.

Вот человек, именующийся ими "президентом" в который уже раз врёт о великих делах чекистов в прошлом нашей страны. Он не кается и не извиняется перед нами - он превозносится и превозносит дела своих отцов и дедов - дела грабителей, убийц и палачей народов России. Да он и продолжает их дела, зачем ему каяться?

Их мечта воплотилась. Они владеют в России всем и уничтожат любого, кто встанет на их пути, как убили "врага" Бориса Немцова, как убили "предателя" Литвиненко.

Но и у народа России есть мечта, пусть еще и не всеми осознанная - самим стать хозяевами нашей богатейшей и прекрасной страны. Прогнать этих потомственных бандитов и установить наконец-то в России власть порядочных людей для порядочных людей, как смогли сделать в Эстонии и Польше, в Чехии и Словении, Германии и Японии, Франции и США. Как сейчас делают белорусы. Вот сегодня, вновь несгибаемо они вышли требовать вернуть власть в руки народа. Уверен, если они не согнутся перед своим КГБ, то победят, как победила уже Молдавия, а до нее Украина, Грузия, Армения.

На пространствах России, захваченных бандитами 103 года назад, идет тяжкая борьба - это борьба за право вернуть себе человеческое достоинство, борьба за осуществление нашей мечты, мечты наших отцов и дедов, наших матерей и бабок, наших предков. Их пепел стучит в наши сердца и требует от нас быть несгибаемо мужественными.

103 года назад они победили ложью и невероятной жестокостью и до сих пор они удерживают власть жестокостью и ложью. Им мы можем противопоставить только правду, солидарность в добре и высокий идеал гражданской свободы. И если у нас, людей России, достанет мужества выстоять, мы воплотим нашу мечту. Они показали себя, раскрыли себя до дна - наступает время показать себя нам. Пусть 103-я годовщина их властвования станет последней!

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