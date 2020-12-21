Сегодня произойдет «великое соединение» Сатурна и Юпитера

Наиболее тесное сближение Сатурна и Юпитера на небосводе произойдет 21 декабря. Минимальное расстояние между ними составит 6 угловых минут. Для сравнения: диаметр полной Луны — около 30 угловых минут, поясняет Gismeteo. Визуально планеты будут выглядеть как «двойная звезда».

«Обратите свой взор на юго-запад после заката. На широте Москвы планеты будут находиться очень низко, поэтому найдите место с хорошо просматриваемым горизонтом и не медлите — уже в 18:30 по московскому времени планеты уйдут за горизонт. Лучшее время для наблюдения — около 17:30», — советует Gismeteo.

До конца года планеты все еще будут располагаться на небосклоне очень близко, но следующее столь же близкое великое соединение произойдет в 2080 году.