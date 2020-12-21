Reuters: команда Байдена обсуждает ответ на кибератаки российских хакеров

Команда избранного президента США Джо Байдена после его вступления в должность рассмотрит несколько вариантов наказания России за хакерский взлом правительственных агентств и компаний. Вашингтон может ввести новые санкции, а также устроить ответные кибератаки, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Ответ должен быть достаточно сильным, чтобы обернуться для преступников высокими экономическими, финансовыми или технологическими издержками, но при этом нужно избежать эскалации конфликта между двумя ядерными державами, сказал собеседник агентства, знакомый с обсуждениями в команде Байдена.

Действующий президент Дональд Трамп признал факт взлома только в субботу, почти через неделю после того, как он обнаружился, преуменьшив его важность и поставив под вопрос, виноваты ли в этом россияне.

Reuters отмечает, что обсуждения между советниками Байдена на данный момент носят теоретический характер, и их необходимо будет уточнить, когда они придут к власти и получат полное представление о возможностях США. Пока доступ Байдена к брифингам президентской разведки, поскольку Трамп оспорил результаты выборов.

Массовая утечка данных позволила хакерам, предположительно из Службы внешней разведки России, в течение нескольких месяцев исследовать сети государственных учреждений, частных компаний и аналитических центров. Москва отрицает свою причастность.

Одной из потенциальных целей финансовых санкций Казначейства США будет СВР, сказал Эдвард Фишман, научный сотрудник Атлантического совета, который работал над санкциями против России в Госдепартаменте во время президентства Барака Обамы. По его словам, этот шаг будет в значительной степени символическим и не окажет серьезного экономического воздействия. Финансовые санкции против российских государственных компаний и бизнес-империй российских олигархов, связанных с президентом Владимиром Путиным, могут быть более эффективными, поскольку они лишат доступа к долларовым транзакциям, считает Фишман.