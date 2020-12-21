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У трети российских работников в 2020 году снизились доходы

21.12.2020

32% сотрудников российских компаний сообщили о снижении доходов в этом году. У 15% из них они упали больше чем на 20%, следует из результатов исследования международной рекрутинговой компании Hays, пишет Forbes

В 2020 году респондентов, сообщивших о снижении доходов, оказалось почти в пять раз больше, чем в прошлом — тогда таких насчитывалось 7%. Каждый пятый из тех, кто столкнулся с сокращением доходов, сообщил, что причиной стало увольнение по собственному желанию. Каждый десятый попал под сокращение. В качестве причин также назывались сокращение бонусов (14%), переход на новую работу с менее выгодным вознаграждением (11%), сокращение рабочей ставки (9%) и утрата дополнительного заработка (8%). 

У 30% опрошенных доходы выросли — но это на 28% меньше, чем в прошлом году. Почти половина (49%) сотрудников, у которых увеличился доход, отметили, что это произошло из-за увеличения ежемесячной зарплаты. 23% смогли увеличить доход, сменив место работы.

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