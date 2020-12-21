Из-за нового штамма коронавируса страны прекращают сообщение с Великобританией

Ряд стран приняли решение прекратить сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового вида коронавируса, который на 70% более заразен по сравнению с уже известным типом. Мутировавший штамм широко распространяться начал с середины ноября, говорится в заявлении Службы общественного здравоохранения Англии. За пределами Соединенного Королевства девять случаев нового штамма выявлены в Дании, по одному в Нидерландах, Австралии и Италии, передает Русская служба «Би-би-си».

Мутировавший вирус распространяется быстрее ранее известного варианта, но ученые не считают, что он более смертелен или вызывает более тяжелые симптомы. Также пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.

Среди стран, которые закрыли сообщение с Великобританией, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Франция, Германия, Латвия, Эстония, Израиль, Турция, Швейцария, Канада, Аргентина, Колумбия, Чили, Кувейт Саудовская Аравия и другие. В понедельник утром страны ЕС обсудят совместные шаги в связи с появлением нового варианта коронавируса в Соединенном Королевстве. В России такое решение пока не принято.

Появление новой опасности привело к режиму строго карантина в Лондоне. Как передает Euronews, жители в субботу в массовом порядке стали покидать город. На площади у здания парламента в центре Лондона собрались сотни противников жестких мер. Полиции пришлось провести задержания десятков протестующих. Несколько стражей порядка пострадали в столкновениях, сообщает «Би-би-си».