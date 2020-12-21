Московских учителей и старшеклассников опрашивают об участии в митингах

В школы Москвы департамент образования разослал анкету с вопросами об участии учителей в митингах. Как сообщает «Дождь», в анкете предлагают ответить следующие вопросы: «За последние годы в Москве состоялся ряд митингов, как оппозиционных, так и в поддержку действующей власти. Участвовали ли Вы в этих митингах?»; «Обсуждаете ли Вы со своими учениками события, которые происходят в стране, мире?»; «Одни говорят, что политическая ситуация в стране должна быть изменена радикальными и революционными мерами. Другие считают, что преобразования должны быть постепенными. Третьи утверждают, что на данный момент изменения не нужны. Какой позиции придерживаетесь лично Вы?».

Таким образом, как говорится во вступительной части опросника, центр социологических исследований РАНХиГС проводит «исследование жизненных и образовательных траекторий». Похожие анкеты рассылают ученикам старших классов и их родителям.

Руководитель лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин сказал, что опрос обсуждается «в профессиональных кругах»: «Эта анкета сейчас — одна из самых жарких новостей в профессиональном сообществе».