Юлия Галямина: Мое последнее слово

Я хочу начать свое последнее слово со слова спасибо. Спасибо всем, кто меня поддерживает: моей семье и друзьям, моей команде и соратникам, коллегам педагогам и студентам, депутатам, политикам, и, конечно, моим избирателям, настоящим и будущим, из разных уголков нашей родины. Миллионам людей, которых я представляю в этом зале суда.

Великая женщина и великий политик Индира Ганди сказала: «Опыт научил меня, что если люди делают что-то против тебя, в конечном счете это пойдет тебе на пользу».

Поэтому я хочу поблагодарить и тех, кто меня преследовал: сотрудников полиции, центра «Э» и ФСБ, следователей, судей, их помощников, прокуроров, администрацию президента и лично Владимира Путина. Вы не только помогли мне увидеть, как много людей встало рядом со мной. Вы не только сделали меня сильнее, дав опыт стойкости и умения радоваться жизни, несмотря ни на что.

Вы доказали всей стране, что я представляю для вас реальную угрозу. Я педагог, муниципальный депутат, политик, выступающая за ненасильственные изменения, за честную политическую борьбу, за достойную жизнь людей, я ЖЕНЩИНА представляю угрозу мужчине, который казалось бы, облечен всей возможной властью. Но этот мужчина — всего лишь маленький человечек, который боится мягкой женской силы. Боится, потому что, как показало вчерашнее шоу, ему совершенно нечего предложить народу России, кроме дешевых макарон и насилия.

Я же в отличие от своих преследователей предлагаю всем нам будущее. Я предлагаю будущее, в котором каждый человек в нашей стране, где бы они ни жил, смог бы жить достойно: зарабатывать нормальные деньги, покупать хорошую еду и одежду, путешествовать, лечить своих родных и учить детей. И чувствовать себя при этом безопасно и свободно.

Именно за такое будущее — будущее нормальной жизни — Нормальную Россию будущего — голосовали 16 миллионов россиян, которые поддержали нашу кампанию против поправок в Конституцию, против поправок, которые были призваны нас этого будущего лишить. И заметьте — именно за кампанию против поправок, а значит, за наше общее будущее — меня сегодня и судят.

Для достижения будущего, о котором мы все мечтаем, нам нужно, чтобы чиновники не принимали решения за людей, а только исполняли их волю. Чтобы они не вырубали леса и парки, не строили мусорные полигоны, не возводили многоэтажные гетто, не укрупняли больницы, не переводили образование исключительно в онлайн, не строили цифровые системы слежки, не отбирали у регионов и местного самоуправления ресурсы, не разрушали малый и средний бизнес, не лишали денег пенсионеров и многодетных родителей. Система, при которой единицы решают жизнь миллионов — это ненормально, ненормально как эпидемия коронавируса.

Ведь люди имеют полное право решать, как будет устроена их жизнь, их мир, их будущее. Но для этого надо, чтобы у любого человека были свои представители во власти. Люди, которые продвигают в управлении сельским поселением, районом, городом, регионом, страной — интересы каждого гражданина России. Каждого — и того, кто сидит в этом зале суда, и того, кто даже не знает о том, что здесь происходит. Интересы каждого обычного россиянина, а не Путина и его окружения. Нужно, чтобы нашими представителями во власти были наиболее активные из нас, — обычных живых людей, политики, которых мы можем встретить в соседнем магазине, а не куклы-марионетки Кремля на машинах с мигалками и мертвичиной внутри.

Кто же может добиться того, чтобы власть стала властью людей и для людей? Существуют тысячи женщин и мужчин по всей в стране, которые становятся лидерами перемен, лидерами нормального будущего, лидерами упорства. Именно вокруг них должны объединить усилия все, кто мечтает это будущее увидеть.

Они не просто хотят вернуть власть людям, но и уже много делают для этого, выбираясь местными депутатами, возглавляя благотворительные организации, создавая полезный живой бизнес, организуя кампании в защиту экологии, исторического наследия или социально незащищенных и преследуемых людей.

Взаимодействуя с этими драйверами перемен, я получаю вдохновение идти дальше. И поэтому я без страха смотрю на сегодняшний суд: неважно, буду ли я на свободе или в тюрьме, смогу ли я лично дальше быть депутатом или нет — я точно знаю, что это движение не остановить, и я буду работать для того, чтобы оно стало заметно каждому гражданину России, нашло отклик в каждой душе. И вдохновило каждого сделать шаг навстречу будущему.

Мы должны помнить, что несмотря на все препятствия и сопротивление Кремля, 2021 год — это реальный шанс переломить ситуацию. Если мы упустим этот шанс, следующий появится только через три года. Поэтому нам всем вместе надо объединить усилия и сделать выборы следующего года решающими. И не только выборы в Госдуму, но и региональные и местные. Нам нужен общегражданский проект по наблюдению, максимальная поддержка кандидатов и по-настоящему массовое участие в выборах. Только массовая явка может сломать машинку фальсификаций и сделать так, чтобы у обычных, нормальных людей появились во власти свои представители на всех уровнях. Потому что это наше право, это наша страна, наша жизнь и наше будущее.

Ведь как сказала та же Ганди: «Нет пути к свободе, потому что свобода и есть путь».

Давайте, дорогие соотечественники, соседи по Москве и России, очнемся от нашей выученной беспомощности, встряхнемся, поверим в себя, расправим плечи, наденем лучшие костюмы и нарядные платья, преисполнимся радости, мягкой силы и мужества. И пойдем по этому пути.

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