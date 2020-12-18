В МВД анонсировали создание «киберполиции»

В структуре МВД создадут «киберполицию» для борьбы с «информационным давлением деструктивного плана» в интернете. Об этом объявил заместитель министра Игорь Зубов на youtube-канале детского омбудсмена, обратила внимание «Медиазона».

«Это вопрос не одного дня, он займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников», — подчеркнул Зубов. Он также отметил рост «числа киберпреступлений» с начала пандемии и длительное «огромнейшее информационное давление деструктивного плана» на «все наше общество, молодежь».

Сегодня стало известно, что прокуратура подала пять исков в Колпинский суд Петербурга с требованием запретить в России трек «Я съел деда» рэпера Моргенштерна, а также аниме «Тетрадь смерти», «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор», «Эльфийская песнь» и «Наруто». Всего в исках 49 ссылок.