Сотрудников Мосводоканала принуждают вакцинироваться от COVID-19

Руководство Мосводоканала на совещании озвучило требование мэрии об обязательной вакцинации сотрудников, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, опубликовав аудиозапись собрания.

«Принудительная вакцинация продолжается. Теперь разнарядку из мэрии получили начальники подразделений Мосводоканала, которые и сами должны привиться и сопроводить своих сотрудников на прививку. Кто не подчинится - будут вызывать на Тверскую, 13 и увольнять. Дали две недели на все», — написала Литвинович в Facebook.

На записи слышно, как мужчина, к которому другие обращаются как к Михаилу Ивановичу, (Вдовин Михаил Иванович, первый заместитель генерального директора Мосводоканала — прим. NT) говорит о требовании мэрии привить максимальное количество сотрудников предприятия.

«Лично каждый руководитель сопровождает своих людей на медобследование и вакцинацию. Все мероприятии по вакцинации и медобследованию должны быть завершены в течение двух недель. У вас другой задачи кроме этой нет. Невакцинированный руководитель рассматривается как претендент на рассмотрение соответствия занимаемой должности», — говорит голос.

Дата совещания никак не обозначена, но на нем сообщается, что для вакцинации сотрудников «с 11 числа» организуют «отдельную точку». Михаил Иванович также говорит, что «уже завтра» будет докладывать «вместе с Александром Ивановичем Кулешовым (заместитель генерального директора по безопасности и управлению персоналом Мосводоканала — прим. NT) у Бирюкова (заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства — прим. NT)».