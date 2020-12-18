Иван Давыдов о пресс-конференции Путина

Много всего прочел про то, что «вождь сдал» и что «он совершенно оторван от реальности».

Ну, не знаю. Я увидел совершенно уверенного в себе, чуть расслабленного человека, у которого вообще нет никаких серьезных проблем. Который абсолютно убежден в том, что все делает правильно.

Он не оторван от реальности. У него просто другая реальность. От которой мы с вами оторваны.

В его реальности, к примеру, отравление Навального — глубоко второстепенная тема. Ну, неприятно, наверное, что в самой страшной спецслужбе — какие-то совсем бестолковые недотыкомки, но поправимо. Хотели бы — … И так далее.

Вот происки Запада — тема первостепенная, но пока есть ракеты, всерьез опасаться нечего. В общем, не важно ведь, сколько там махов и летят ли они куда-нибудь по непредсказуемой траектории на самом деле. Важно, что ядерное оружие есть, а это — самая твердая гарантия суверенитета. Понимаемого как раз по-путински — то есть как право творить все, что угодно, внутри страны, и даже вмешиваться в локальные конфликты вовне, не опасаясь, что последует какой-то серьезный ответ.

Настоящий лейтмотив шоу — неоднократно повторенное рассуждение о том, что все плохое приходит извне, подразумевающее, что любой сторонник «западных ценностей» — враг. Но это враг внутри, с которым справиться не сложно.

Захотят «довести дело до конца» — и доведут.

В общем, этот человек, который искренне уверовал в собственную миссию, окончательно смирился с тем, что на пиру мировых лидеров не быть ему желанным гостем, и теперь убеждает — себя, а не нас, — что курс на изоляцию выбран абсолютно верно.

Или даже не убеждает, а убедил.

С наступающим.

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