Неизвестные пытались взломать аккаунты авторов расследования о дочери и бывшем зяте Путина

Аккаунты в соцсетях и мессенждерах шестерых журналистов «Важных историй», которые подготовили расследование о дочери и бывшем зяте президента России Владимира Путина, попытались взломать.

В ночь на 18 декабря пытались взломать Facebook Дмитрия Великовского и telegram-аккаунты Романа Анина, Олеси Шмагун и Романа Шлейнова. Утром начали взламывать Facebook Алеси Мароховской и Иры Долининой. Таким образом, уже «охвачены» шесть авторов расследования из восьми, сообщают в редакции «ВИ».

«Попытки взлома произошли после пресс-конференции Путина, на которой он впервые прокомментировал расследование о своих близких и обвинил авторов в работе на западные спецслужбы», — отмечают «ВИ».

Ранее издание выпустило расследование, в котором, кроме прочего, журналисты сообщили, что Кирилл Шамалов, который был мужем дочери Путина Катерины Тихоновой, после их свадьбы приобрел 3,8% акций компании «Сибур» за $100. При этом рыночная цена пакета могла составить около $380 млн.

«Прочитать этот материал невозможно. Я его полистал, конечно, поскольку меня вроде как касается, но там такая компиляция, все навалено в одну кучу, что я так до конца не дочитал, — прокомментировал Путин публикацию на своей пресс-конференции 17 декабря. — Эти ребята, я знаю, из спецслужб им задание дали — они пишут.