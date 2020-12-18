Под угрозой санкций строящее «Северный поток-2» судно вновь сменило владельца

Трубоукладочная баржа «Фортуна», задействованная в строительстве газопровода «Северный поток-2» в водах Германии, снова поменяла собственника. Как пишет РБК, владельцем судна теперь является ООО «КВТ-Рус». Ранее собственником значилось ООО «Универсальная транспортная группа», которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября. Агентство отмечает, что новая смена собственника баржи произошла на фоне возможного ужесточения санкций США в отношении «Северного потока-2».

«КВТ-Рус» — московское микропредприятие, у которой в 2019 году в кассе была 1 тыс. руб., а выручки не было. В компании работает один человек — ее гендиректор и учредитель Сергей Малков. «КВТ-Рус» только 10 декабря изменило зарегистрированный основной вид деятельности — с «оптовой торговли водопроводным и отопительным оборудованием» на «предоставление услуг по перевозкам». Дополнительный вид деятельности был изменен с «производства прочих насосов и компрессоров» на «деятельность морского грузового транспорта».



Универсальная транспортная группа, которая владела баржей около двух месяцев, точно была осведомлена, с какими санкционными рисками столкнется, приобретая «Фортуну», то есть вряд ли компания вдруг осознала эти риски и избавилась от баржи, считает эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина. Поэтому скорее эти маневры с собственностью являются частью многоуровневой схемы с целью дистанцировать бывших владельцев судна от санкций, предполагает она. Закон о санкциях от 2019 года предусматривал, что ограничения могут быть введены против компаний, которые участвуют «в обманных или структурированных сделках», через которые суда предоставляются для достройки «Северного потока-2».

