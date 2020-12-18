Блогеров, благотворителей и экологов выведут из-под нового закона об иноагентах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект о расширении применения статуса иностранного агента, но с рядом смягчающих поправок.

Так, одна из поправок гласит, что маркировать информацию об иноагентах должны будут только средства массовой информации, но не блогеры и обычные граждане, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Василия Пискарева. Кроме того, к политической не станут относить деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны и здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, а также благотворительную деятельность.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что согласно поправкам, физическим лицам со статусом иностранного агента разрешат работать в общественных советах при министерствах и ведомствах.

Ранее Госдума в первом чтении уже приняла законопроект, который предусматривает, что иноагентами могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юрлиц, а также физлица, в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой, и блогеры.