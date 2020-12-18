МВД Белоруссии и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве в охране общественного порядка

МВД Белоруссии и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве, кроме прочего, по охране общественного порядка, которое предполагает «силовую поддержку» для противодействия преступности.

«Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; охрана важных государственных объектов, специальных грузов; борьба с терроризмом и экстремизмом; государственный контроль в области оборота оружия; обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; охрана особо важных и режимных объектов; охрана имущества физических и юридических лиц; обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности; развитие спортивных и культурных связей; оказание содействия на договорной основе в санаторно-курортном лечении военнослужащих, сотрудников, гражданского персонала Сторон и членов их семей», — говорится в соглашении.

Документ гласит, что сотрудничество «осуществляется на основании запросов заинтересованной стороны или по инициативе «стороны, предполагающей, что такое содействие представляет интерес для другой стороны». При этом «в безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно».

В августе на фоне массовых протестов в Белоруссии в России создали резерв правоохранителей для помощи соседнему государству, но, как сообщалось, он не пригодился и был расформирован в сентябре.