Алексей Макаркин о порядочности в понимании Путина

Она показала, что для президента ключевую роль играет понятие порядочности – в его понимании и в условиях противостояния с Западом.

Неназываемый по имени Навальный – непорядочен, потому что связался с зарубежными спецслужбами. Все остальное вторично. Главное – что ты с чужими (и отсюда контраст с лояльно-патриотической парламентской оппозицией, которая для Путина вполне приемлема). То есть если наших бьют – например, по санкциям, выборам или Донбассу – то необходима консолидация на патриотической основе. А по ценам и тарифам можно спорить – но не подрывая стабильности.

Сафронов – непорядочен, так как Путин дал понять, что уверен в его виновности; отсюда и путинская фраза о предательстве. И помилован он может быть только после осуждения и перехода на светлую сторону - речь может идти о деятельном раскаянии с признанием вины (о чем не сказано, но что подразумевается).

А вот Кадыров порядочен – как патриот, защищающий интересы не только Чечни, но и всей страны. Против него вводят западные санкции – а он этим образцово гордится. А раз так, то все остальное тоже вторично.

Белорусская оппозиция непорядочна, потому что поддерживается Западом. Зеленский непорядочен, потому что обещал договариваться с Россией, а поступает иначе. Жапаров с его планами создания президентской республики – тоже не очень хорош, но не из-за Запада, а потому что обещал не смещать президента, а удовлетвориться премьерством – и не выполнил. Запад непорядочен, потому что нарушил устные обещания не расширять НАТО на Восток – а дальше покатилось вплоть до разрыва в феврале 2014-го.

А вот Эрдоган сейчас дистанцировался от Америки и хотя и неудобный партнер по переговорам, но держит слово. Поэтому он порядочен по-своему, и с ним можно договариваться – и по Сирии, и по Ливии, и по Карабаху. Мир становится все более двуцветным. При этом происходит не банальное противопоставление «свои» - «чужие» - Эрдоган не свой. Вообще за пределами России своих (таких как исландский журналист) мало, но и требования к иностранцам психологически и политически мягче, чем к своим гражданам. Так что действует несколько другая дихотомия, сочетающая интересы и эмоции (к последним и относится критерий порядочности). При приоритете первых, но с учетом вторых.

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