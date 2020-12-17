В ЕС массовую вакцинацию от COVID-19 начнут 27 декабря

Европейский союз объявил, что кампания по вакцинации в масштабах всего блока начнется 27 декабря, через четыре дня после того, как европейские власти, как ожидается, одобрят применение препарата от компаний Pfizer и BioNTech.

Reuters пишет что, помимо больниц и домов престарелых, местами для вакцинации станут спортивные залы и конференц-центры, опустевшие из-за карантина. В Италии на городских площадях по всей стране появятся временные медицинские павильоны, работающие на солнечной энергии. Во многих странах, где не хватает медиков, способных сделать прививку, объявлен набор кадров. Так, в Германии власти призывают медиков на пенсии и врачей из частных компаний присоединиться к кампании по вакцинации, в некоторых случаях предлагая им до €140 в час.

«Вероятно, это будет самая крупная кампания массовой вакцинации в истории, безусловно, в нашем веке и в нашем поколении», — отметил Доменико Аркури, специальный уполномоченный Италии по чрезвычайной ситуации COVID.

Первыми вакцину получат медики и клиенты домов престарелых. Цель ЕС, состоящего из 27 стран, состоит в том, чтобы охватить 70% из 450 млн его жителей.