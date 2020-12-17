Журналист Светлана Прокопьева о пресс-конференции Путина

Внешняя политика: очередной международный конфликт, ссора с очередным соседом. Потеря (состоявшаяся или близкая) очередного, теперь, кажется, уже последнего, союзника. Была Грузия, потом Украина, теперь Молдавия, Белоруссии приготовиться. Объяснения одни и те же всегда: это НАТО виновато, партнеры не идут на переговоры. Следующий блок: политическое убийство или покушение на убийство. Когда погиб, едва не погиб оппонент интервьюируемого, и расследование не ведется или ведется абы как. Перечень фамилий за эти годы – впечатляющий. Но предыдущие жертвы хотя бы заслужили быть названными, а Навальный у нас «берлинский пациент». Как же мерзко – а если бы удалось покушение (не дай бог!), он бы кем тогда стал? «Омским покойником»? (сорян, Алексей Анатолич, и долгих-долгих вам лет)

И самый важный блок – про внутреннюю политику. Это просто хроника нищеты. С самой первой и вплоть до сегодняшней пресс-конференции Путина спрашивают (точнее, рассказывают Путину) про нищенские зарплаты учителей и врачей. Это было понятно в начале 2000-х, когда только-только выползли из 90-х, кризис, все дела. Но за двадцать лет – ничего же не изменилось! Что врачам, что учителям приходится вкалывать на износ, чтобы получить более-менее приличные деньги. Двадцать лет не решить эту проблему. При том что главный работодатель для этих профессий – государство.

Нет, есть и новое. Раньше жаловались на условия в районных больницах, сегодня сообщают, что на весь район – два с половиной медпункта. И Путин сегодня удивленно хлопает ресницами: как же так, больницу оптимизировали, не подумали про расстояния! Вот так новость. Кто бы мог подумать, что в регионах России недоступна медицинская помощь. И лекарств не хватает. Надо же.

А вишенка на торте – столь же вечный монолог про стабильность. Вы пойдете на очередной срок, Владимир Владимирович? (второй, четвертый, пятый, двенадцатый) Я бы и рад не ходить, мне-то власть не нужна, но надо же думать о благе России… ***, обещала же себе не ругаться в фейсбуке матом, но как??? Редиска??..

Как же это все печально и когда же это все кончится. Самому-то не надоело, не? Не хочется куданить на теплый берег Крыма, ой, там же воды нет, ну в Сочи, а? Сидел бы там, старел красиво, мемуары писал. Так нет же. Еще круг, и еще, и еще. Все смешнее и смешнее. Все меньше смысла в словах. Все толще стенки пузыря вокруг. Но держится. Крепкий дед.