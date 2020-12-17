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Российским спортсменам суд запретил выступать под национальным флагом

17.12.2020

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Такое решение суд вынес, рассмотрев спор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). При этом WADA требовало для России четырехлетнего отстранения за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Таким образом российские спортсмены два года не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Россия также не сможет принимать крупные международные турниры.

В декабре исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года. Допинговый скандал начался после того, как WADA обнаружила несоответствия в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы. База не была «ни полной, ни аутентичной»: из нее исчезли многие данные, а некоторые файлы были изменены.

Россия использовала «уникальную схему обмана», в которую были вовлечены более тысячи атлетов, писал в своем докладе об использовании допинга в российском спорте глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен. Он также утверждал, что бывший министр спорта России Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных были причастны к манипуляциям с допинг-пробами спортсменов.


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