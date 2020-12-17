Навальный: «Путин все признал»

Алексей Навальный, на которого ранее было совершено покушение, прокомментировал выступление президента Владимира Путина о журналистском расследовании отравления словами он «все признал».

«Я посмотрел. Путин все признал. В своем стиле (цру-цру), но все признал. Понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства. То есть да, ФСБ ездило за мной по пятам 4 года, но не травили. Потому что «Если хотели бы отравить, то получилось бы», — написал Навальный в Twitter.

Политик также сообщил, что сегодня был на допросе в прокуратуре Германии, который проводился по запросу российских властей.

Я посмотрел. Путин всё признал. В своём стиле (цру-цру),но все признал. Понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства. То есть да, ФСБ ездило за мной по пятам 4 года, но не травили. Потому что "Если хотели бы отравить, то получилось бы" https://t.co/Iy0cvq9YtE — Alexey Navalny (@navalny) December 17, 2020

Путин сегодня на пресс-конференции прокомментировал расследование СМИ, в котором утверждается, что за покушением на Навального стоят сотрудники ФСБ. «Это никакое не расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Мы что, не знаем, что они геолокацию отслеживают? Знаем. Но если это так — а это так, то это значит, что пациент пользуется поддержкой спецслужб. А в таком случае, конечно, за ним надо присматривать. Но не травить же, кому он нужен. Если б хотели, наверное, довели бы до конца», — сказал Путин.

14 декабря ряд СМИ в совместном расследовании сообщили, что к отравлению Алексея Навального причастна команда из восьми сотрудников ФСБ. При этом августовское покушение было уже не первым — ранее в Калининграде пострадала супруга политика Юлия.