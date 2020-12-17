Аббас Галлямов: Путин обманул мальчика

Путин обманул мальчика. Тот спросил, почему Россию в мире не любят, а Путин объяснил ему, что на самом деле Россию, конечно, любят, а то, о чем мальчик подумал, это просто противоречия между политиками.

Обнародованные вчера свежие данные Pew Research говорят о том, что Россию действительно не любят, причём показатели здесь стабильно ухудшаются. И если бы дядя президент не лукавил, он бы смог объяснить, почему это происходит. Авторитарных и агрессивных в мире действительно не любят.

Когда Путин перечисляет российские претензии к Западу, со многим можно согласится. Непонятно только, почему главным нашим ответным действием должно было стать уничтожение у себя демократии.

В общем, если вы пропустили путинскую пресс-конференцию, то вот вам главный месседж: вопреки всем нашим многочисленным врагам, в России все идёт хорошо - лучше, чем в других странах, - поэтому по-крупному ничего меняться не будет. Частные проблемы будут решаться денежными вливаниями.

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