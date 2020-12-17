Константин Калачев: А ведь были времена, когда будущее выглядело оптимистично

Досмотреть до конца пресс-конференцию Путина не смог физически. Понял, что давление поднимается, силы пропадают, надо на свежий воздух. Неужели они всерьез думают, что это так прокатит еще четыре года, а может и все десять. А ведь были времена, когда Путин со всеми особенностями был современным и динамичным политиком, а будущее выглядело оптимистично. Я всегда надеялся на эволюцию, но даже по пресс-конференции видно, что объяви праздник непослушания, мало не покажется. И тот же Шнур, которому явно было самому за себя неудобно, толкнет «настоящую» речь с условных баррикад.

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