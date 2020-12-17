Расследование СМИ об отравлении Навального Путин назвал «легализацией материалов американских спецслужб»

Президент Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал расследование СМИ, в котором утверждается, что за покушением стоят сотрудники ФСБ.

«Это никакое не расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Мы что, не знаем, что они геолокацию отслеживают? Знаем. Но если это так — а это так, то это значит, что пациент пользуется поддержкой спецслужб. А в таком случае, конечно, за ним надо присматривать. Но не травить же, кому он нужен. Если б хотели, наверное, довели бы до конца», — сказал Путин.

14 декабря ряд СМИ в совместном расследовании сообщили, что к отравлению Алексея Навального причастна команда из восьми сотрудников ФСБ. При этом августовское покушение было уже не первым — ранее в Калининграде пострадала супруга политика Юлия.

