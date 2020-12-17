«Обнуление» назвали словом года в России

Инициаторы общественной акции «Слово года» присудили это звание «обнулению». За это слово проголосовало большинство экспертного совета, куда входят писатели, лингвисты, журналисты, культурологи и философы. Об этом сообщил филолог Михаил Эпштейн. В пятерку также вошли слова «коронавирус», «ковид», «самоизоляция» и «удаленка».

Выражением года эксперты назвали лозунг «Жыве Беларусь!», который скандируют участники протестных акций в Белоруссии. В номинации «Антиязык» победу присудили цитате президента Владимира Путина «Навальный мог сам себя отравить». Неологизмом года признан «обнулидер».

Список слов-кандидатов, отображающих новизну, своеобразие, исторический смысл текущего времени, был составлен по предложениям трех тысяч участников групп «Слово года» и «Неологизм года» в Facebook.

Выборы «Слова года» в России проводятся уже в четырнадцатый раз, начиная с 2007 года. Подобная акция проводится в Германии, США, Великобритании, Польше, Японии, Австралии и других странах. На предыдущих конкурсах победу одерживали следующие слова: 2007 — «гламур», 2008 – «кризис», 2009 — «перезагрузка», 2010 — «жара», 2011 — «РосПил», 2012 — «Болотная», 2013 — «Госдура», 2014 – «Крымнаш», 2015 — «беженцы», 2016 — «Брекзит», 2017 — «реновация», 2018 — «Новичок», 2019 — «протест».

Выбор осуществляется Экспертным советом, в который в этом году вошли писатели Елена Черникова, Татьяна Щербина; лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; филолог и педагог Евгения Абелюк; психолог и педагог Александр Асмолов; публицист и библеист Андрей Десницкий; социологи Владимир Костюшев и Алла Корниенко; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн.