Курс биткоина впервые превысил $20 тыс

16 декабря курс биткоина на нескольких крупнейших криптобиржах впервые в истории поднялся выше $20 тыс. Как отмечает РБК, последняя волна роста стоимости актива началась 11 декабря, с локального минимума в $17,5 тыс. За пять дней биткоин подорожал на 14%, а с начала сентября — более чем на 100%.



За последнюю неделю две крупные компании сообщили об инвестициях в биткоин. Так, инвестфонд Ruffer ранее объявил о вложении $15 млн, сделка прошла в ноябре. На прошлой неделе американская компания MassMutual приобрела 5470 биткоинов на $100 млн. Положительно на курс криптовалюты могла повлиять и новость, что Banca Generali, принадлежащий крупнейшей итальянской страховой компании Assicurazioni Generali, начнет работать с криптовалютой. В 2021 году компания запустит сервис для хранения цифровых денег. В декабре работать с криптовалютой начал крупнейший в Сингапуре DBS. Он запустил сервис для хранения цифровых активов и платформу для торговли ими.



Еще одно из самых важных событий в сфере криптовалют произошло в первой половине ноября, когда платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к криптовалютам клиентам из США. С 11 ноября все американские пользователи сервиса получили возможность покупать, держать и продавать криптовалюту напрямую через PayPal.