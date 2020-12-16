В России решили установить уголовную ответственность за перекрытие улиц

В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за блокирование улиц и путей сообщения. Документ внес депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин, изменения коснутся статьи 267 УК, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок от четырех до 10 лет, передает «Медиазона».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас уголовная ответственность за блокировку дорог предусмотрена только в случае, если это причинило тяжкий вред здоровью или привело к смерти человека или крупному ущербу: «Таким образом, не охватываются случаи блокирования объектов транспортной инфраструктуры, воспрепятствования движению транспортных средств на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а равно угрозу уничтожения или повреждения имущества. Следует отметить, что бесперебойное функционирование путей сообщений и улично-дорожной сети является жизненно-важным условием, напрямую затрагивающим вопросы жизни, здоровья и безопасности граждан».

Правительство уже внесло некоторые правки и одобрило изменения.

О том, что недопустимо мешать проезду автотранспорта, полицейские постоянно предупреждают участников различных акций протеста.