Лавров о расследовании СМИ отравления Навального: «У наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Загребе прокомментировал журналистское расследование о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального.

«Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального. Оказалось, что в первый раз его жену отравили, — цитирует Лаврова «Интерфакс». — Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов».

По словам министра, западные страны действуют по следующей логике: «Дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку».

14 декабря ряд СМИ в совместном расследовании сообщили, что к отравлению Алексея Навального причастна команда из восьми сотрудников ФСБ. При этом августовское покушение было уже не первым — ранее в Калининграде пострадала супруга политика Юлия.