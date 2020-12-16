«Проект»: семья Сергея Нарышкина пользуется активами азербайджанского миллиардера Нисанова

Семья главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина пользуется активами азербайджанского миллиардера Года Нисанова, который владеет ТЦ «Европейский» и гостиницей «Украина» и считается самым успешным рантье в России. Об этом в своем расследовании пишет «Проект».

Издание утверждает, в частности, что Нарышкин каждый день ходит плавать в личный бассейн Нисанова в «Европейском», который скрыт от посторонних глаз за дверью на пятом этаже торгового центра и предназначен только для Нисанова и его друзей. Но куда более серьезными привилегиями пользуется семья Нарышкина. Так, они неоднократно летали на личном бизнес-джете миллиардера, например, в Австрию — кататься на лыжах. А дочь Нарышкина Вероника работает в принадлежащем бизнесмену фуд-кластере «Депо» и справляла свое 30-летие на корабле принадлежащей Нисанову «Флотилии Radisson» в компании подруги — дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой.

«Проект» отмечает, что семью Нарышкина, Нисанова и руководство Азербайджана связывает и «очень странная сделка с недвижимостью». В 2011 году Вероника Нарышкина купила 200-метровую квартиру в элитном доме в районе Нового Арбата рыночной стоимостью более 100 млн руб., а через два месяца обменяла ее на квартиру в ЖК «Ломоносов» примерно той же стоимостью. Нарышкина обменялась жильем с сотрудником Эльмана Байрамова, человеком из ближнего круга Нисанова.

«Именно Байрамов познакомил когда-то Нарышкина и Нисанова, и он же указывает на тесные связи главного разведчика России с руководством Азербайджана. Дело в том, что Байрамов не только работает с Нисановым, он еще и член семьи вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова (его дочь замужем за сыном политика)», — говорится в расследовании. Байрамов ходит в бассейн Нисанова в «Европейском» вместе с Нарышкиным, причем приезжает туда на машине с дипломатическими номерами Азербайджана.