Для визита экспертов ОЗХО в Россию необходимо согласие Навального

Глава Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариас на предложение Москвы направить в Россию техническую миссию ответил, что для этого необходимо получить согласие Алексея Навального на доступ к его медицинским картам и биомедицинским образцам. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

11 декабря сообщалось, что ОЗХО обсуждает с Россией визит экспертов для расследования произошедшего с Навальным. Тогда Фернандо Ариас, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, подтвердил, что в крови Навального «были найдены токсичные вещества». «Секретариат все еще ждет от Российской Федерации элементы, чтобы направить в Россию техническую миссию, подобную той, которая была направлена в Германию. Секретариат работает над тем, чтобы удовлетворить запрос российской стороны», — говорил Ариас.

Запрос Москвы об организации визита представителей ОЗХО был направлен в начале октября.

Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. По настоянию родственников его перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты пришли к выводу, что политик был отравлен веществом группы «Новичок». Это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. 56 стран — участниц Конвенции по запрещению химического оружия на конференции в Гааге призвали Россию раскрыть все обстоятельства покушения на политика. 14 декабря международная группа Bellingcat, издания Insider, Spiegel и телеканал CNN опубликовали расследование, в котором утверждается, что оппозиционера отравили сотрудники ФСБ. Журналисты при этом назвали конкретные имена.

Российские власти факт отравления отрицают, хотя последнее расследование не комментируют. Навальный в данный момент проходит курс реабилитации в Германии.