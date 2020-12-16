Американцев призвали остаться дома во время инаугурации Джо Байдена

Комитет по инаугурации избранного президента Джо Байдена заявил, что церемония пройдет в усеченном формате из-за пандемии коронавируса. 20 января Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесут официальную присягу в Капитолии с соблюдением «строгих протоколов по охране здоровья и безопасности», далее последует инаугурационная речь Байдена, передает сообщение комитета «Голос Америки».

«География церемонии будет крайне ограничена, а [концепция] последующего за ней парада будет переосмыслена», — отметили чиновники, призвав американцев оставаться дома во время празднований в честь инаугурации Байдена.

«Пандемия продолжает оказывать значительное влияние на здоровье населения страны. Американцы повсюду должны вносить свой вклад в замедление распространения вируса: носить маски, оставаться дома и ограничивать участие в собраниях. Мы просим американцев участвовать в инаугурационных мероприятиях, находясь дома, чтобы защитить себя, свои семьи, друзей и общество в целом», — заявил доктор Дэвид Кесслер, главный медицинский советник комитета.

Между тем, Дональд Трамп продолжает оспаривать результаты выборов в судах, сказала во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, отвечая на вопрос о реакции действующего президента на голосование в Коллегии выборщиков, подтвердившее победу Байдена.