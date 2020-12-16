Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на США

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свой визит в Европу, так как решил вернуться в Вашингтон из-за атаки российских хакеров. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в Белом доме, передает DW. О'Брайен намерен провести заседание Совета национальной безопасности.

14 декабря власти США подтвердили, что как минимум два государственных ведомства — Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации — стали объектами масштабной, хорошо подготовленной кибератаки из-за рубежа. При этом было взломано используемое рядом госорганов США программное обеспечение под названием SolarWinds. Пострадать могли Госдепартамент, Министерство внутренней безопасности США и некоторые подразделения Пентагона, пишет The New York Times. СМИ сообщали, что хакеры были связаны со Службой внешней разведки России.

О'Брайен успел посетить Францию и Израиль, однако отказался от поездок в Германию, Швейцарию и Великобританию. Свой европейский маршрут он намерен продолжить в субботу.