Писатель Максим Кантор: Про глупые отравления

Зачем нужно иметь дворец площадью 100 000 кв метров. Зачем нужно иметь три яхты.

Зачем дополнительные деньги, если есть 10 млн. Тем более, 10 млрд. Зачем еще? Куда деть? Есть логика?

Ведь достаточно для того, чтобы удовлетворить мечту обывателя сто раз. Можно сидеть у моря и слушать Вивальди/Розенбаума, неважно кого.

Зачем вообще власть?

Над кем власть? Над Жириновским и Володиным? Над этими - что, надо торжествовать?

Любопытно что люди принимают всю алогичность своей собственной обывательской жизни. Их нелепости им самим кажутся нормальными.

Зачем покупать новую квартиру, если все равно помрешь? Зачем идти в гости, если половина присутствующих дураки? Зачем жениться, если жена состарится? Зачем идти в ресторан, если дома дешевле? Зачем делать карьеру, если все равно потом на пенсию? Собственная мелкая суета кажется людям логичной.

Пока не поймут нелепость аргумента "зачем?" - никакой анализ невозможен. Власть (по определению господства) обладает иной логикой, нежели подвластные. Иначе "власти" бы не было, а было бы "равенство" в бессмысленном. Вы делаете нелепую карьеру, а я травлю Навального. И то, и другое глупо. В бытность агентом гб в ГДР, Путин пользовался логикой общей, сейчас - иной.

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