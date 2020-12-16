Андрей Зубов: Кому-то еще не ясно?

Все прямые исполнители приказа об убийстве Алексея Анатольевича Навального названы поименно, с фотографиями. Сам Алексей Анатольевич, счастливо и чудесно выживший после этого покушения благодаря усилиям российских летчиков и врачей скорой помощи, немецких врачей, сотворивших медицинское чудо и поставивших умиравшего от отравления боевыми ОВ политика на ноги, назвал и заказчиков несостоявшегося убийства. Эти заказчики - Бортников и Путин. Глава ФСБ и глава России. Навальный назвал содеянное "государственным терроризмом".

Но я бы дал несколько иное определение - это терроризм людей, силой захвативших и удерживающих под своей властью Россию. Россия был захвачена чекистами-большевиками осенью 1917 года. Они удержали захваченное в пятилетней Гражданской войне. Они творили неслыханные злодеяния над народом России с первого дня своей власти и до ее частичной утраты при Горбачеве в 1989-91 гг. Они попытались отвоевать власть с помощью путча в августе 1991, и отвоевали в начале 2000-х гг., когда Путин доложил коллегам по КГБ об успешном проведении спецоперации. Доложил не скрываясь, открыто.

Многим кружил голову установленный им "порядок" после "лихих 90-х", многие пускали пену восторга, когда ФСБ-КГБ начал "собирание русских земель", кажется в 2008 г., а то и намного раньше. Кое-кто надеялся на кормильца-поильца еще перед "выборами" 2018 г., закрывая глаза и на военные преступления в Чечне, и на убийства журналистов, и на застреленного под стенами Кремля Немцова, и на отравленного в Англии Литвиненко.

Но вот теперь всё обнажено предельно. Те самые бандиты, которые захватили власть в 1917 г. и через гладоморы, Красный и Большой террор, через все Сухановки, Соловки, Кыштачные горы и Сандармохи превращавшие народы России в рабов, они продолжают убивать непокорных, тех, кто жаждут вернуть свободу не столько себе удачным побегом, сколько всему народу России.

Мы готовы дальше служить террористам, убившим и сгноившим наших близких? Мы готовы получать от них подачки в виде зарплат, премий, собственности когда-то у кого-то отнятой, или мы наконец-то скажем этим бандитам НЕТ, как сказала НЕТ их бандиту Белоруссия?

Гражданское неповиновение или хотя бы пока гражданское неучастие в делах тьмы - этот тот минимум, который после последних разоблачений отличит гражданина Российского государства от пособника террористов-чекистов. И нейтральной позиции в этом противостоянии уже нет. На самом деле - уже давно нет. Теперь это всем ясно, надеюсь.

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