Ольга Романова: Российский Голлум

Конечно, Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй.

Покусается еще внутри страны, и снаружи покажет какую-нибудь ядерную головку, помашет ракетой.

Но какой-то он совсем уже Голум. Бункер, Сочи, провода на скотче. Шамалов миллиардер за сто баксов, а потом кисо обиделось и исключило не оправдавших доверия из числа пайщиков, да еще Кривоногих эта с военным катером по заливу, а в показаниях по Сафронову вообще спалился, как дед на завалинке. Так теперь еще и международное расследование с отравителями, которое хрен проигнорируешь.

Вы фсё врёти.

Ну ок, ну хорош уже, ну не твоё это. Злодейство шагнуло далеко вперед, а ты застрял где-то на 19-й серии Джеймса Бонда. Это не твоё кино, ты ошибся.

Он еще покажет зубы, еще натравит пауков, заведёт еще не в одно болото. Но он уже Голум. Пришепётывающий "Моя прелесть".

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