В США стартовала вакцинация от коронавируса

В США началась кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19.

«Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляем мир!» — написал в Twitter президент Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что в стране одобрено использование вакцины от компаний Pfizer и BioNTech.

Reuters пишет, что первой вакцину получила медсестра Сандра Линдси из Квинса, штат Нью-Йорк. «Это ничем не отличалось от приема любой другой вакцины», — сказала Линдси. — Сегодня я чувствую надежду, облегчение. Я надеюсь, что это знаменует начало конца очень болезненного периода в нашей истории. Я хочу внушить обществу уверенность в безопасности вакцины».