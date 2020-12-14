Алексей Навальный: Я знаю всех, кто пытался меня убить

Посмотрите это видео. Мне будет очень нужна ваша помощь с его распространением, потому что это история о секретной группе убийц из ФСБ, куда входят врачи и химики, о том, что они меня пытались убить несколько раз, а однажды — чуть не убили мою жену. По телевизору об этом точно не расскажут. Особенно учитывая то, что приказы этой группе дает президент России Владимир Путин. И, кстати, я вам расскажу, почему он решил меня убить.

Ютюб работает отлично. Смотрите и помогайте пожалуйста распространять https://t.co/uCdicyh6uY — Alexey Navalny (@navalny) December 14, 2020

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