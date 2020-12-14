«Дочка» банка «Россия» купила крымский винный завод «Массандра»

Одно из крупнейших в России винодельческих и виноградарских объединений «Массандра» приобретено дочерней компанией банка «Россия» — «Южный проект», которая отдала актив 5,327 млрд руб. Основным акционером банка является близкий к Владимиру Путину бизнесмен Юрий Ковальчук.

Помимо головного завода и восьми филиалов на торги были выставлены 220 земельных участков общей площадью 104,8 га. Начальная цена была определена в 5,3 млрд руб., передает РБК. На предприятие также претендовала компания «Эстейт Групп», зарегистрированная только в конце октября с уставным капиталом 10 тыс. руб.

После присоединения Крыма к России совет министров республики передал «Массандру» в ведение Управления делами президента РФ. Евросоюз внес предприятие в санкционный список. Против приватизации «Массандры» выражал протест украинский МИД, ведомство также сообщило о возбуждении уголовного дела.



«Южный проект» с 2017 года владеет также крымским заводом шампанских вин «Новый свет».