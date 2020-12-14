Соглашения о заморозке цен на некоторые продукты заключат на этой неделе

До 20 декабря должны быть подписаны соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Договоренности будут действовать до конца первого квартала 2021 года, а контролировать их исполнение будет Федеральная налоговая служба, передает РБК. По словам министра, это должно обеспечить снижение цен уже до конца этого года.



Как сообщил Решетников, производители сахара смогут получить льготные кредиты по ставке от 1 до 5% на закупку сахарной свеклы для переработки. Также Минсельхоз рассмотрит вопрос, как увеличить посевные площади под эту культуру.



Для сдерживания роста цен на подсолнечное масло на семена подсолнечника ввели запретительную вывозную таможенную пошлину — 30%, но не менее €165 за тонну. Запрет будет в силе с 9 января по 30 июня 2021 года. Также есть предложения ввести вывозные таможенные пошлины на подсолнечное масло. Но их предлагается ввести, если соглашения с производителями не будут исполняться, уточнил Решетников. Также в правительство внесли проект постановления о введении квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн т с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Предлагается установить вывозную таможенную пошлину в размере €25 внутри квоты и 50%, но не менее €100, сверх квоты. Действие пошлин ограничат периодом с 15 февраля по 30 июня 2021 года.



Минсельхоз внес в правительство проекты постановлений о субсидиях мукомолам на возмещение части затрат на покупку пшеницы, и хлебопекам — на возмещение части затрат на муку.



Глава Минэкономразвития также предложил дать правительству право устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары за месяц и вводить ограничения. Планка колебания цен на такие товары не должна превышать в этом случае 10%. Действующая редакция закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» разрешает правительству лимитировать цены на территории одного или нескольких регионов, где розничные цены за месяц выросли на 30% и более.



Ранее президент Владимир Путин, а вслед за ним и премьер Михаил Мишустин раскритиковали правительство за рост цен на продукты. Бизнесмен Олег Дерипаска объяснил рост цен высокими процентами по кредитам для аграриев. «Необходимы серьезные вложения: в инфраструктуру, в логистику, хранение, чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки», — также отметил он.

Мишустин сегодня заявил, что правительство направит более 6,5 млрд руб. на поддержку агробизнеса. Деньги пойдут «на возмещение части затрат на создание новых или модернизацию уже действующих объектов агропромышленного комплекса», сказал он, отметив, что речь идет о более 100 объектах, а трансферты поступят в бюджеты 34 регионов.