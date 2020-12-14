Суд отменил штраф хоспису «Дом с маяком»

Мосгорсуд отменил штраф в 200 тысяч рублей детскому хоспису «Дом с маяком». «Судья, рассмотрев протест прокурора, вынесла решение, о котором просили. О прекращении дела в связи с его малозначительностью», — сообщили «МБХ медиа» в пресс-службе суда.

Ранее Зюзинский суд Москвы оштрафовал «Дом с маяком» из-за допущенных ошибок при ведении журнала учета и использования наркотических лекарственных препаратов. До этого в хосписе прошла внеплановая проверка МВД, полицейские составили протокол из-за несвоевременного заполнения журнала учета препаратов.

11 декабря в Генпрокуратуре сообщили, что в деле нет состава преступления, поэтому ведомство обжалует решение районного суда.