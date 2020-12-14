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О заказчике убийства Немцова в Кремле предложили спросить у Путина

14.12.2020

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил спросить о заказчиках убийства Бориса Немцова на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 17 декабря. Об этом сообщает ТАСС. Ранее, на встрече с членами Совета по правам человека, президент заявил, что дело об убийстве Немцова «надо доработать», но заказчики уже найдены. Официально заказчик преступления не установлен до сих пор. 

«Нет, не мог бы, — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу уточнить слова президента. — Впереди большая пресс-конференция, вы вольны это спрашивать».

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. 

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