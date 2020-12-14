О заказчике убийства Немцова в Кремле предложили спросить у Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил спросить о заказчиках убийства Бориса Немцова на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 17 декабря. Об этом сообщает ТАСС. Ранее, на встрече с членами Совета по правам человека, президент заявил, что дело об убийстве Немцова «надо доработать», но заказчики уже найдены. Официально заказчик преступления не установлен до сих пор.

«Нет, не мог бы, — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу уточнить слова президента. — Впереди большая пресс-конференция, вы вольны это спрашивать».

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы.