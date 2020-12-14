FT: вакцина «Спутник V» стала популярной у российской элиты

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» пользуется «особой популярностью» среди представителей политической и деловой элиты России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания прививку сделало достаточное количество высокопоставленных лиц, а их подчиненные поспешили последовать примеру в надежде сохранить личный доступ к руководству, передает публикацию Forbes. По словам собеседника FT, имеющего «тесные связи» с силовыми структурами, привилось так много должностных лиц, что участники совещаний теперь «хвастаются» друг другу тем, сколько антител в крови у их начальников.

«Многие представители элиты лучше умрут от вакцины, чем от вируса. Вакцина, вероятно, вас не убьет», — заявил FT неназванный высокопоставленный банкир. По его словам, когда прививки делают «большие люди в больших кабинетах», для многих других это становится примером.